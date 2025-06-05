Nicole Kidman'ın yeni rolü belli oldu

Son dönemde Dokuz Kusursuz Yabancı dizisiyle gündemde olan Avustralyalı oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Variety'nin haberine göre, oyuncu Eliza Jane Brazier'ın romanından uyarlanacak olan Girls and Their Horses adlı dizide rol alacak.



Eliza Jane Brazier, dizinin hikayesini kaleme alacak. Kidman ise filmin yapımcıları arasında. Dizi, Kaliforniya'nın Rancho Santa Fe sahilindeki binicilik topluluğunda geçen gizemli bir cinayeti konu alacak.



KIDMAN İLE ARAS AYDIN AYNI DİZİDE



Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği Nine Perfect Strangers adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Aras Aydın duygularını paylaşmıştı.



Kör Nokta, Şeref Sözü, Kiraz Mevsimi, Kaçış ve Canevim gibi yapımlarla tanınan oyuncu, dizinin ikinci sezonuna "Matteo" karakteriyle dahil oldu.



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