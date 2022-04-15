Nil Karaibrahimgil'den hologramlı 23 Nisan konseri

Nil Karaibrahimgil, Türkiye’nin ilk 5G stadyum konserine katılacak. Ünlü şarkıcının Beşiktaş İnönü Spor Kompleksi Vodafone Park'taki sahneye bağlanacağı ve hologram olarak görüneceği konserde, Türkiye dahil toplam 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla sahnede yer alacak.



Karaibrahimgil’in toplam 5 şarkı söyleceği konserde, dünya çocukları yöresel kıyafetleri içinde kendi dans ve şarkılarıyla sanatçıya eşlik edecek.



Sunuculuğunu Jess Molho’nun üstleneceği konser, 21 Nisan Perşembe akşamı saat 20.10’da gerçekleşecek.



Konserden dolayı büyük heyecan duyduğunu belirten Karaibrahimgil, "Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’ı çok özel bir konserle dünya çocuklarıyla birlikte kutlayacağız. Aramızda mesafeler olsa da teknoloji sayesinde dünyanın farklı ülkelerinden çocuklarla aynı sahnede buluşacak olmak heyecan verici. Hepimiz için benzersiz bir deneyim olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.