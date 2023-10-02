Niloya yeni müzikali "Müzik Kutusu" ile Türkiye'yi dolaşacak

Niloya ve yakın arkadaşları Mete ile Tospik, hafızalara kazınan şarkılarının da yer aldığı "Müzik Kutusu" adlı sahne gösterisini çocuklar için sunacak.



Yeni sezona yeni müzikalle merhaba diyen çizgi kahramanlar, duydukları gizemli sesin peşine düşerken, bu arayışa minik dostlarını da davet edecek.



Türkiye'nin birçok iline konuk olacak Niloya ve arkadaşları doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar verirken aynı zamanda eğlendirecek.



Müzikal, 7 Ekim'de 14.00'te Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

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