Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

Nilüfer Belediyesi’nin “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlediği +1 Sunar: Nilüfer Müzik Festivali’nde sahne alacak ilk isimler açıklandı. Bu yıl yedincisi organize edilen Nilüfer Müzik Festivali, doğanın tadını çıkartmak isteyen on binlerce müzik tutkununa eşsiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.



Müzik dünyasının önde gelen isimlerini bu yıl 1-2-3 Eylül tarihlerinde Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda müzik tutkunları ile buluşturacak olan Nilüfer Müzik Festivali’nde Duman, Hayko Cepkin, Büyük Ev Ablukada, Dolu Kadehi Ters Tut, Motive, Hey! Douglas, Malt ve Soft Analog festival sahnesinde yer alacak ilk sanatçılar olarak açıklandı. Bu isimlere önümüzdeki günlerde yeni ve sürpriz sanatçılar da eklenecek. İkinci sahnede ise akustik performanslar ve stand-up gösterileri yer alacak.

Türkiye’de bir kamu kurumunun düzenlediği en büyük müzik festivali olma özelliği taşıyan Nilüfer Müzik Festivali müzik dışı etkinlikler, sürprizler ve yarışmalar ile katılımcılara bambaşka bir festival deneyimi sunacak.



Hazırlanan kamp alanında isteyenlerin, Türkiye’de eşine az rastlanır konfor olanaklarıyla çadır kurup konaklayabileceği festivale girişler 1 Eylül Cuma günü başlayacak.

