Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası filminden Türkçe afiş

Merakla beklenen "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası" filminin Türkçe ana afişi yayınlandı.

Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası filminden Türkçe afiş

Ninja kaplumbağaların yeni maceralarını konu edinen "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası" filminin Türkçe ana afişi yayınlandı. 

Filmde, yıllarca insanların dünyasından korunan Kaplumbağa Kardeşler, kahramanca davranışlarla New Yorkluların kalbini kazanmak ve normal gençler olarak kabul edilmek için yola çıkarlar. Yeni arkadaşları April O'Neil, gizemli bir suç örgütünü alt etmelerine yardım eder, ancak çok geçmeden üzerlerine bir mutant ordusu salındığında başlarından büyük işlere kalkışırlar.

Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası filminden Türkçe afiş - 1

, 4 Ağustos'ta gösterime giriyor.

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