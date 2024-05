Nobel ödüllü yazar Alice Munro hayatını kaybetti

Kanadalı yazar Alice Munro 92 yaşında hayatını kaybetti. 60 yıldan uzun bir süredir kısa öyküler yazar Munro'nun Ontario'daki evinde öldüğü açıklandı. İlk olarak 1968 yılında Dance of The Happy Shades adlı kısa öykü serisiyle adından söz ettiren yazarın 1977'de "Royal Beatings" adlı öyküsü New Yorker dergisi tarafından yayımlandı.



Yazarın hikayelerinden bazıları 1960'lardaki toplumsal devrimden önceki ve sonraki yaşamı karşılaştırıyordu. Yazar bir röportajında "1931'de doğduğum için biraz yaşlıydım ama çok da yaşlı değildim ve benim gibi kadınlar birkaç yıl sonra mini etek giyip gezebiliyordu" demişti.

Yazarın The Bear Came Over the Mountain adlı öyküsü, başrollerini Julie Christie ve Gordon Pinsent'in paylaştığı 2006 yapımı Away from Her filmine dönüştürüldü.

Munro, 2009 yılında Man Booker Uluslararası Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı.

Daha sonra yazar, 2013 yılında Nobel Ödülü'nü kazandı.