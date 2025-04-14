Nobel ödüllü yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti

Kahramanın Zamanı ve Keçi Bayramı gibi ünlü romanlarıyla adından söz ettiren Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti.

''BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE DUYURUYORUZ''

Çocukları Alvaro, Gonzalo ile Morgana tarafından imzalanan ve Alvaro tarafından sosyal medyadan paylaşılan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“Babamız Mario Vargas Llosa'nın bugün Lima'da, ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Aramızdan ayrılışı dünyanın dört bir yanındaki akrabalarını, dostlarını ve okurlarını üzecek ama umuyoruz ki onlar da bizim gibi, uzun, macera dolu, verimli bir yaşam sürdüğü ve arkasında kendisinden daha uzun yaşayacak bir eser bıraktığı gerçeğiyle teselli bulacaklardır.''