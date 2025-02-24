Nolan'ın filmiyle gündeme geldi: Yason Burnu'ndan kar manzaraları

Yaklaşık 1 haftadır Ordu'da etkili olan kar yağışı, kentin ' Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesinde yer alan, birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olarak kabul edilen Yason Burnu'nu da beyaza büründü.

NOLAN İLE GÜNDEME GELDİ

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, yeni filmi "The Odyssey" için hazırlıklara başladı.



Yıldızlarla dolu bir kadro kuran Nolan'ın yeni filminde başrolleri Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron paylaşacak. Merakla beklenen filmin kadrosuna son olarak "Oppenheimer"da fizikçi Edward Teller'ı canlandıran Benny Safdie de katıldı.



Christopher Nolan haberleri yayınlayan bir hayran sayfasının yaptığı son paylaşım ise gündem oldu. "The Odyssey" adlı filmin çekimlerinin bir kısmının Yason Yarımadası'nda çekileceği duyuruldu. Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı olan Yason Burnu Yarımadası'nda yapılacak çekimlerde hangi oyuncuların yer alacağı bilinmiyor.

FİLMİN KONUSU



İthaka kralının Truva Savaşı'ndan sonra eve dönüş yolculuğunu anlatan efsanevi öyküyü konu alacak The Odyssey filminin çekimleri yaklaşık iki ay içinde Sicilya'da "keçi adası" diye bilinen Favignana'da başlayacak.



Filmin bir bölümü de Sicilya'nın Eolian adasında gerçekleşecek. Çekimler ardından Birleşik Krallık ve Fas da sürecek.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Nolan'ın senaryosunu da kaleme alacağı film, Homeros'un destanını ilk kez IMAX ekranlarına taşıyacak ve 17 Temmuz 2026'da tüm sinemalarda gösterime girecek.