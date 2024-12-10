Norm Ender imzalı "Parla" müfredata giriyor

Yapılan açıklamada, bu anlamlı eserin 2025 yılından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ve diğer dijital platformlarda erişime sunulacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Parla isimli bu özel eser, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına alınarak genç nesillere milli değerlerimizi daha derinden hissettirme amacıyla kullanılacak. Türk bayrağımızın ışığında yükselen bu marş, ülkemizin geleceği olan gençlere ilham kaynağı olacak."