Norm Ender imzalı "Parla" müfredata giriyor

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, ünlü müzisyen Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bestelediği, Parla (100. Yıl Marşı) eserinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğini duyurdu.

Norm Ender imzalı "Parla" müfredata giriyor

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği sosyal medya hesabından, Norm Ender'in bestelediği "Parla" (100. Yıl Marşı) eserinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğini duyurdu.

Norm Ender imzalı "Parla" müfredata giriyor - 1

Yapılan açıklamada, bu anlamlı eserin 2025 yılından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ve diğer dijital platformlarda erişime sunulacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Parla isimli bu özel eser, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına alınarak genç nesillere milli değerlerimizi daha derinden hissettirme amacıyla kullanılacak. Türk bayrağımızın ışığında yükselen bu marş, ülkemizin geleceği olan gençlere ilham kaynağı olacak."

Norm Ender imzalı "Parla" müfredata giriyor - 2

NORM ENDER DE PAYLAŞTI

39 yaşındaki ünlü rapçi Norm Ender, duyuruyu kendi sosyal medya hesabından "Bir tebriğinizi alırım" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Norm Ender: Marş yapmak çocukluk hayalimdi

Norm Ender: Marş yapmak çocukluk hayalimdi

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