Norm Ender: "Parla" kariyerimin belki de en önemli işi

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği sosyal medya hesabından, Norm Ender'in bestelediği "Parla" (100. Yıl Marşı) eserinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğini duyurdu.



Muhabir Online'ın haberine göre, Norm Ender "Parla" eserinin müfredata girmesiyle ilgili "Kariyemin belki de en önemli işi 'Parla'. Ödüllendirilmesi çok gurur verici. Mutluyum. 7'den 70'den milli kutlamalarda, bayramlarda söyleniyor. Öğretmenler, öğrencilerine çoktan ezberletmiş durumda. Çocuklar da buna kendi isteğiyle katılım gösteriyor" ifadelerini kullandı

Norm Ender sözlerine "Dolayısıyla resmi olarak da böyle bir hamlenin geliyor olması, gelecek kuşaklarda 'Parla'nın daha geniş çaplı bir yer alacağının en azından göstergesi. Çok mutluyuz, çok gururluyuz" diye devam etti.