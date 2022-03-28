Norm Ender’den yeni şarkı

Türk rap dünyasının ünlü ismi Norm Ender, sevenlerine uzun zaman sonra sürpriz yaparak yeni şarkısı ‘Sus Artık’ı dinleyicileriyle buluşturdu.

Sanatçının klibini, son zamanlarda içinde bulunduğu projelerle dikkat çeken iddialı yönetmen Elif Demiralp çekti.

Okan Bayülgen'in İstanbul'da açmış olduğu Dada Salon Kabaret'te çekilen klipte, birçok ünlü model şarkıcıya eşlik ederek kadın orkestra grubu oluşturdu.