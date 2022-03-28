Norm Ender’den yeni şarkı

Ünlü rap şarkıcısı Norm Ender, uzun süredir merakla beklenen 'Sus Artık' şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Norm Ender’den yeni şarkı

Haberler 28.03.2022 - 16:20

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Türk rap dünyasının ünlü ismi Norm Ender, sevenlerine uzun zaman sonra sürpriz yaparak yeni şarkısı ‘Sus Artık’ı dinleyicileriyle buluşturdu.

Sanatçının klibini, son zamanlarda içinde bulunduğu projelerle dikkat çeken iddialı yönetmen Elif Demiralp çekti.

Okan Bayülgen'in İstanbul'da açmış olduğu Dada Salon Kabaret'te çekilen klipte, birçok ünlü model şarkıcıya eşlik ederek kadın orkestra grubu oluşturdu.

Yeni şarkısını doğum gününde çıkaran Norm Ender'in yeni projesinin fotoğraf çekimini de Demiralp üstelendi.

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