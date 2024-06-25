Norman Reedus açıkladı: Şehrin Azizleri geri dönüyor

İkinci devam filmi 2009 yılında beyazperdede yer alan Şehrin Azizleri serisinin üçüncü filmi ile ilgili 10 yıldır çalışmalar yapılıyordu.

Boston'da yaşayan Connor ve Murphy McManus'ın hikayesini anlatan 1999 yapımı " Şehrin Azizleri " filminin yönetmenliğini Troy Duffy üstlendi. Başrollerini Norman Reedus, Sean Patrick Flanery ve Willem Dafoe 'nin paylaştığı filmin senaryosunu da Duffy kaleme almıştı.

"SENARYONUN TASLAĞI HAZIR"

"Şehrin Azizleri 3" filmiyle ilgili beklenen haber, Norman Reedus'tan geldi. Ünlü oyuncu, üçlemenin uzun zamandır beklenen son halkasında hayranları nelerin beklediğini açıkladı.

ScreenRant'e röportaj veren Norman Reedus, Murphy MacManus karakterini yeniden canlandırmakla ilgili konuştu.

"Gerçekleşiyor" diyerek müjdeyi veren aktör, "Senaryonun kaba taslak bir taslağı var. Sanırım o kaba taslaktan uzak duruyorlar çünkü çılgınca. Açılış sekansı çılgınca! Temelde çocuklar hapisten kaçıyor. İşte böyle başlıyor" ifadelerini kullandı.