Nosferatu'nun yönetmeni Robert Eggers asla yapmayacağı şeyi açıkladı
Dört dalda Oscar adayı olan korku filmi Nosferatu'nun yönetmeni Robert Eggers, asla yapmak istemediği projeyi açıkladı.
Bill Skarsgard ve Lily-Rose Depp'in başrolünde yer aldığı Nosferatu filminin yönetmeni Robert Eggers, Rotten Tomatoes'a yaptığı açıklamada asla yapmayacağı şeyden bahsetti.
Independent Türkçe'nin haberine göre; çağdaş filmler yapma planı olmadığını ifade eden Eggers, bu tür projeler yapma fikrinin kendisini hasta ettiğini söyledi.
Ünlü yönetmen, "Bir arabanın fotoğrafını çekme fikri beni hasta ediyor" dedi ve ekledi:
"Bir cep telefonunun fotoğrafını çekme fikriyse ölüm demek. Çağdaş bir öykü yazmak için cep telefonu fotoğraflamak zorundasınız, hayat böyle bir şey. Bu yüzden hayır, modern setlerde geçen bir film yapmayacağım."
Cadı, Deniz Feneri, Kuzeyli gibi filmlerle tanınan Robert Eggers, bir proje için ne kadar modernleşebileceği konusunda ise "Bilmiyorum. 1950'ye kadar gidebilirim ama II. Dünya Savaşı öncesi hayal gücüm için daha davetkar" dedi.
YENİ PROJESİ BELLİ OLDU
Öte yandan Robert Eggers'ın bir sonraki projesi belli oldu. Ünlü yönetmen, Werwulf adında bir kurt adam filmi çekmeye hazırlanıyor. Senaryosunu Sjón ile Eggers'ın birlikte kaleme alacağı filmin 2026 yılında vizyona girmesi planlanıyor.
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