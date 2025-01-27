Nosferatu'nun yönetmeni Robert Eggers asla yapmayacağı şeyi açıkladı

Bill Skarsgard ve Lily-Rose Depp'in başrolünde yer aldığı Nosferatu filminin yönetmeni Robert Eggers, Rotten Tomatoes'a yaptığı açıklamada asla yapmayacağı şeyden bahsetti.

Independent Türkçe'nin haberine göre; çağdaş filmler yapma planı olmadığını ifade eden Eggers, bu tür projeler yapma fikrinin kendisini hasta ettiğini söyledi.

Ünlü yönetmen, "Bir arabanın fotoğrafını çekme fikri beni hasta ediyor" dedi ve ekledi:

"Bir cep telefonunun fotoğrafını çekme fikriyse ölüm demek. Çağdaş bir öykü yazmak için cep telefonu fotoğraflamak zorundasınız, hayat böyle bir şey. Bu yüzden hayır, modern setlerde geçen bir film yapmayacağım."