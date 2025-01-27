Nosferatu'nun yönetmeni Robert Eggers asla yapmayacağı şeyi açıkladı

Dört dalda Oscar adayı olan korku filmi Nosferatu'nun yönetmeni Robert Eggers, asla yapmak istemediği projeyi açıkladı.

Nosferatu'nun yönetmeni Robert Eggers asla yapmayacağı şeyi açıkladı

Bill Skarsgard ve Lily-Rose Depp'in başrolünde yer aldığı Nosferatu filminin yönetmeni Robert Eggers, Rotten Tomatoes'a yaptığı açıklamada asla yapmayacağı şeyden bahsetti.

Independent Türkçe'nin haberine göre; çağdaş filmler yapma planı olmadığını ifade eden Eggers, bu tür projeler yapma fikrinin kendisini hasta ettiğini söyledi.

Ünlü , "Bir arabanın fotoğrafını çekme fikri beni hasta ediyor" dedi ve ekledi:

"Bir cep telefonunun fotoğrafını çekme fikriyse ölüm demek. Çağdaş bir öykü yazmak için cep telefonu fotoğraflamak zorundasınız, hayat böyle bir şey. Bu yüzden hayır, modern setlerde geçen bir yapmayacağım."

Nosferatu'nun yönetmeni Robert Eggers asla yapmayacağı şeyi açıkladı - 1

Cadı, Deniz Feneri, Kuzeyli gibi filmlerle tanınan Robert Eggers, bir proje için ne kadar modernleşebileceği konusunda ise "Bilmiyorum. 1950'ye kadar gidebilirim ama II. Dünya Savaşı öncesi hayal gücüm için daha davetkar" dedi.

Nosferatu filminden ilk fragman

Nosferatu filminden ilk fragman

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YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Öte yandan Robert Eggers'ın bir sonraki projesi belli oldu. Ünlü , Werwulf adında bir kurt adam filmi çekmeye hazırlanıyor. Senaryosunu Sjón ile Eggers'ın birlikte kaleme alacağı filmin 2026 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

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