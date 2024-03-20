NTVRadyo'ya En İyi Radyo Programı ödülü verildi

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.
NTVRadyo, Radyo Program ödülünün sahibi oldu. Ödül, kültür-sanat programı Pencere'nin "Antakya Medeniyetler Korosu"nun konuk olduğu bölüme verildi. Zeynepgül Alp'in hazırlayıp sunduğu Pencere'nin ödül alan bölümünü dinlemek için tıklayın.
A"ntakya Medeniyetler Korosu yaralarını dayanışmayla sarıyor" adlı yayına 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu’nun şefi Yılmaz Özfırat katılmıştı.
TGC'den NTVRadyo'ya ödül!— NTVRadyo (@ntvradyo) March 20, 2024
Zeynepgül Alp, 31 Mart 2023 tarihinde NTVRadyo’da yayınlanan “Antakya Medeniyetler Korosu yaralarını dayanışmayla sarıyor” başlıklı programıyla ödüle değer bulundu. Buradan dinleyin #podcast https://t.co/dZiDqF9xBU pic.twitter.com/DVvh0YGoPs
Zeynepgül Alp'in sunduğu Pencere programının tüm yayınlarını dinlemek için tıklayın...
Pencere, Her cuma 11.30'da NTVRadyo'da!
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