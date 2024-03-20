NTVRadyo'ya En İyi Radyo Programı ödülü verildi

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.

NTVRadyo, Radyo Program ödülünün sahibi oldu. Ödül, kültür-sanat programı Pencere'nin "Antakya Medeniyetler Korosu"nun konuk olduğu bölüme verildi. Zeynepgül Alp'in hazırlayıp sunduğu Pencere'nin ödül alan bölümünü dinlemek için tıklayın.

A"ntakya Medeniyetler Korosu yaralarını dayanışmayla sarıyor" adlı yayına 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu’nun şefi Yılmaz Özfırat katılmıştı.

