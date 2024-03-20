NTVRadyo'ya En İyi Radyo Programı ödülü verildi

Gazeteciler Cemiyeti'nin başarı ödülleri açıklandı. En İyi Radyo programı ödülü NTVRadyo'ya verildi.

NTVRadyo'ya En İyi Radyo Programı ödülü verildi

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.

NTVRadyo, Program ödülünün sahibi oldu. Ödül, kültür-sanat programı Pencere'nin "Antakya Medeniyetler Korosu"nun konuk olduğu bölüme verildi. Zeynepgül Alp'in hazırlayıp sunduğu Pencere'nin ödül alan bölümünü dinlemek için tıklayın

A"ntakya Medeniyetler Korosu yaralarını dayanışmayla sarıyor" adlı yayına 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu’nun şefi Yılmaz Özfırat katılmıştı.

Zeynepgül Alp'in sunduğu Pencere programının tüm yayınlarını dinlemek için tıklayın...

Pencere, Her cuma 11.30'da NTVRadyo'da!

NTVRadyo'ya En İyi Radyo Programı ödülü verildi - 1

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