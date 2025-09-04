Nükhet Duru ile Evgeny Grinko'dan "Uzun İnce Bir Yoldayım" düeti
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nükhet Duru, Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko'ya sahnede eşlik etti. İkili, "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.
Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyiciyle buluştu.
Sürpriz ziyaretin ardından Nükhet Duru, Grinko ile Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.
Rus sanatçının sevilen şarkılarını izleyiciye sunduğu konserde, ikilinin performansı ilgiyle karşılandı.
Turne kapsamında Evgeny Grinko, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de de müzikseverlerle buluşacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Konser
- Sanatçı
- Nükhet Duru