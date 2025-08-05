Nükhet Duru NTV'de anlattı: "Mabel Matiz yanlış şarkı gönderdi"

Türk pop müziğinin en güçlü yorumcularından Nükhet Duru, yaz ortasında yeni bir şarkı yayınladı.



Duru, söz ve müziği Mabel Matiz'e ait "Aklım Seferde" şarkısı vesilesiyle Duru,, Gece Gündüz programında Ömer Vatanartıran'ın konuğu oldu. Duru şarkının hikayesini NTV'de anlattı.

Nükhet Duru, Mabel Matiz'in kendisine yanlış şarkıyı gönderdiğini söylediğini ancak "Aklım Seferde"yi çok sevdiği için söylemeye karar verdiğini kaydetti.