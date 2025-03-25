Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın çekimlerde gerçek tokat attığını açıkladı

Yeşilçam 'ın usta oyuncu Nuri Alço, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu. Alço, Cüneyt Arkın ’ın sahnelerde gerçek tokat attığını belirtti. Oyuncu "Cüneyt ağabey gerçek vurmayı çok severdi. 'Sağa vuracağım' der, sen sağa hazırlanırsın, soldan gelir yumruk. O yüzündeki ifade, tokadın etkisiyle şaşırırsın. Hep provanın tersini yapardı. Gerçekti. Bütün gün kavgacılarla çalışırdı evde" ifadelerini kullandı.

85 YAŞINDA ARAMIZDAN AYRILDI



Usta oyuncu Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de kalbinin durması nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca 300’ü aşkın filmde rol alan Arkın, yönetmenlik ve senaristlik de yaptı. Son olarak 2014’te çekilen “Gulyabani” filminde rol aldı.



VASİYETİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Nuri Alço geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklamıştı. Ünlü sanatçı, “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok" dedi.