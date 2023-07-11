"Nuri Bilge Ceylan: Bir Başka Yerde" sergisi İstanbul Modern'de açıldı

Nuri Bilge Ceylan'ın eserleri İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi'nin açılış sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, sanatçının başta Türkiye olmak üzere Hindistan, Gürcistan, Çin, Fas ve Rusya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında çektiği 22 büyük portreden oluşan seçkisi yer alıyor.

Serginin küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Küratörü ve Bölüm Yöneticisi Demet Yıldız Dinçer üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, yeni binadaki ilk sergide Ceylan'ın fotoğraflarına yer verilmesinin önemine işaret ederek, "Sinemada olduğu gibi, fotoğraf alanında da özgün çalışmalara imza atan Ceylan'ın, dünyanın farklı noktalarında çektiği fotoğraflarla bize kapılarını açtığı hayal dünyası, yeni binamızdaki fotoğraf galerimizin sanatseverlere sunacağı deneyime özel bir katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

