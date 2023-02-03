Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Kuru Otlar Üstüne’den ilk kare

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminden ilk kare yayınlandı. ‘Kuru Otlar Üstüne’ adını taşıyan film, yönetmenin son filmi ‘Ahlat Ağacı’ndan beş yıl sonra izleyiciyle buluşuyor. Filmin senaryosunu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu kaleme aldı.

Filmin kadrosunda Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici gibi isimler rol alıyor.

FİLMİN KONUSU



Film, İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet'i konu alıyor. meslektaşı Kenan'la birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanan Samet, içine düştüğü çetin hayattan kurtulmaya çalışır.

Yönetmen, "Ahlat Ağacı" filmi ile Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı. Ceylan bir önceki filmi "Kış Uykusu" ile 2014 yılında Altın Palmiye'yi, 2008'de ise "Üç Maymun" ile En İyi Yönetmen ödülünü almıştı. "Kuru Otlar Üstüne" filminin dünya prömiyerini Cannes'da yapması bekleniyor.

