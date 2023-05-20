Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, hayatını kaybetti.
86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Sesigüzel'in ölüm haberini, yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan duyurdu. Tatlıses, "Ustaların ustası, koca bir sevir seninle kapandı. Mekanın cennet olsun" diye yazdı.
NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?
Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.