Nürnberg geliyor: Russell Crowe ve Rami Malek başrolde

James Vanderbilt'in hem senarist hem yönetmen koltuğunda oturduğu 2. Dünya Savaşı sonrası Almanyası'nda geçecek olan "Nuremberg" (Nürnberg) filmiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
Çekimleri 2024'ün Şubat ayında Macaristan'da başlayacak olan filmde Russell Crowe, Rami Malek ve Michael Shannon başrolleri paylaşacak.
Malek, filmde; Nazi tutukluların savaş suçlarından yargılanabilecek aklı dengesi olup olmadığını tespit etmekle görevli ABD'li psikiyatr Douglas Kelley'yi oynayacak.
Film, Crowe'un canlandıracağı Adolf Hitler'in sağ kolu Hermann Göring'le Kelley'nin mücadelesini konu edecek. Shannon ise yapımda Nürnberg Duruşmaları'nın başsavcısı Robert H. Jackson'ı canlandıracak.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Filmin senaryosunu yazarken Jack El-Hai'nin "The Nazi and the Psychiatrist" ktiabını temel alan Vanderbilt, "Bu kadar yetenekli bir oyuncu grubuyla çalışmak ne kadar büyük bir onur... Bu inanılmaz gerçek hikayeyi beyazperdeye taşımak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life Kültür&Sanat