Nyad filminin yıldızı Annette Bening'e övgü: Profesyonel yüzücüler gibi görünüyor

Küba'dan Florida'ya köpekbalığı kafesi olmadan yüzen ilk kadın profesyonel yüzücü Diana Nyad'ın hayatını anlatan "Nyad" filmi, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar almaya devam ediyor.

Annette Bening ve Jodie Foster'ın başrolde olduğu filmin yönetmen koltuğunda Jimmy Chin ve Elizabeth Chai Vasarhelyi oturuyor.

Hollywood Reporter'ın da katıldığı bir panelde konuşan Diana Nyad, filmde kendisini canlandıran Bening'e övgüler yağdırdı.