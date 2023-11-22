Nyad filminin yıldızı Annette Bening'e övgü: Profesyonel yüzücüler gibi görünüyor

Küba'dan Florida'ya köpekbalığı kafesi olmadan yüzen ilk kadın profesyonel yüzücü Diana Nyad'ın hayatını anlatan "Nyad" filmi, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar almaya devam ediyor.
Annette Bening ve Jodie Foster'ın başrolde olduğu filmin yönetmen koltuğunda Jimmy Chin ve Elizabeth Chai Vasarhelyi oturuyor.
Hollywood Reporter'ın da katıldığı bir panelde konuşan Diana Nyad, filmde kendisini canlandıran Bening'e övgüler yağdırdı.
"ROLÜ İÇİN GÜNDE 8 SAAT YÜZDÜ"
Oyuncunun nadiren dublör kullandığını söyleyen ünlü sporcu, meslektaşlarının Bening'in filmdeki yüzüşünden etkilendiğini belirtti.
Profesyonel sporcu, "Bazı günler günde 8 saat yüzüyordu. Biz profesyonel yüzücüler görüntülerde onu izledik ve 'Bunun profesyonel bir yüzücü olmadığını söyleyemezsin' dedik. Başardın kızım" dedi.
Rolüne kendini adayan oyuncunun performansı beğeni toplarken eleştirmenler, Bening'in "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar adaylığı kazanabileceğini düşünüyor.
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