O da Bir Şey mi? filmi, Rotterdam Film Festivali'nde prömiyer yapacak

Başrollerini Timuçin Esen ve Merve Asya Özgür'ün paylaştığı "O da Bir Şey mi?" filmi, festivalin Harbour bölümüne seçildi. Film, Söke'de doğup büyüyen otel görevlisi genç kızla, İstanbul'da yaşayan tanınmış yönetmenin iç içe geçen hayatlarını konu alıyor.



Filmin oyuncu kadrosunda İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş, Şebnem Hassanisoughi, Asiye Dinçsoy, Sermet Yeşil, Fehmi Karaarslan, Laçin Ceylan, Deniz Karaoğlu, Oğuz Kara gibi usta ve genç isimler bir arada yer alıyor.



Kerem Çatay (Ay Yapım), Dilde Mahalli (Rosa Film) ve Pelin Esmer (sinefilm)'in yapımcılığını üstlendiği filmin tüm çekimleri Söke ve İstanbul'da gerçekleştirildi.