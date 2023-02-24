O (It) filminin dizisi geliyor

Stephen King’in ünlü romanından sinemaya uyarlanan O (It), 2017 yılındaki ilk filmin ardından 2019’da ikinci filmiyle yeniden sevenleriyle buluşmuştu.

O (It) filminin dizisi geliyor

Yakın zamanda Türkiye'de de faaliyete girecek olan dijital bir platform, O'nun (It) yeni dizisi üzerinde çalışmalara başladı. Şu anda 'Welcome to Derry' olarak isimlendirilen dizinin geçmişte geçecek. , 1962 yılında yaşananları konu alacak.

O (It) dizisinin yönetmen koltuğunda kimi oturacağı henüz belli değilken, serinin ilk iki filminin yönetmeni Andy Muschietti’nin yeni dizide yapımcı olacağı ifade edildi.

O (IT) FİLMİNİN KONUSU

Stephen King'in 1986'da yayımlanan aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, küçük bir kasabada çocukları kaçırıp öldüren Pennywise adlı palyaçoya karşı bir grup çocuğun verdiği savaşı anlatıyor.

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