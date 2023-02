O (It) filminin dizisi geliyor

Yakın zamanda Türkiye'de de faaliyete girecek olan dijital bir platform, O'nun (It) yeni dizisi üzerinde çalışmalara başladı. Şu anda 'Welcome to Derry' olarak isimlendirilen dizinin geçmişte geçecek. Dizi, 1962 yılında yaşananları konu alacak.



O (It) dizisinin yönetmen koltuğunda kimi oturacağı henüz belli değilken, serinin ilk iki filminin yönetmeni Andy Muschietti’nin yeni dizide yapımcı olacağı ifade edildi.



O (IT) FİLMİNİN KONUSU



Stephen King'in 1986'da yayımlanan aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, küçük bir kasabada çocukları kaçırıp öldüren Pennywise adlı palyaçoya karşı bir grup çocuğun verdiği savaşı anlatıyor.