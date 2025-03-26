Oasis bilet fiyatlarına tepki büyüyor

2009 yılında yollarını ayıran rock grubu Oasis yeniden bir araya geliyor. Grup üyeleri Noel ve Liam Gallagher'ın Paris'teki Rock en Seine Festivali'nde sahne arkasında tartışmasının ardından grup dağılmıştı.



15 yıllık çekişmenin ardından, grubun kurucu ortakları ve kardeşleri turneye çıkacak. Gallagher kardeşler, 2025 yazında 14 konser vereceklerini açıkladı. Konserlerin dördü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda, dördü Manchester'daki Heaton Park'ta gerçekleşecek.



Turneye çıkmaya hazırlanan grubun bilet fiyatları tartışma yarattı. BBC'nin haberine göre, konser biletleri ve değişken fiyatlar İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nu harekete geçirdi. Şikayetler üzerine, bilet satışını gerçekleştiren Ticketmaster incelemeye alındı.



Şirket, müşterilerini fiyatlar konusunda bilgilendirmesi ve biletleri etiketleme biçiminde acil değişikliğe gidilmesi konusunda uyarıldı. Şirket, uyarıları dikkate alacağına dair açıklamada bulundu. Para iadesi çağrısında bulunan Oasis hayranları da bulunuyor.

900 BİNDEN FAZLA BİLET SATILDI

Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta bilet satışları başladı ve o zaman beri yaklaşık 900 bin adet bilet satıldı. Standart bilet fiyatı 135 sterlin olarak belirtilse de daha sonra bilet fiyatları 355 sterlin olarak güncellendi ancak bu değişikliğin nedeni açıklanmadı.

SİTE ÇÖKMÜŞTÜ



Öte yandan Oasis grubunun konser biletlerine binlerce kişi aynı anda hücum edince bilet satış sitesi çökmüştü. Yoğun talep nedeniyle bilet satın alma sürecinde hayranlar, şikayetlerini dile getirdi. Bilet almaya çalışanlar, saatlerce siteye girmeye çalıştıklarını ve biletlerin kısa sürede tükendiğini söylediler.



Ünlü rock grubu, 1991'de Britanya'nın Manchester kentinde kuruldu. Grup, 1994'te yayımladığı ilk albümleri "Definitely Maybe" ile ün kazandı.

