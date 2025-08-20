Oasis yeniden bir arada: Noel Gallagher'dan kardeşi Liam'a övgüler

Noel ve Liam Gallagher kardeşler, Gem Archer, Paul "Bonehead" Arthurs, Andy Bell ve Joey Waronker; 4 Temmuz'dan bu yana hayranlarıyla buluşuyor.

"Go Let It Out", "Don't Go Away" ve "Cigarettes and Alcohol" gibi şarkılarla tanınan Oasis grubu, seneler sonra bir araya geldi.

Kardeşi Liam'ın performansına övgüler yağdıran ünlü isim, "Liam harikalar yaratıyor. Onunla gurur duyuyorum" dedi ve yeniden bir araya geldikleri için mutluluğunu ifade etti.

"İKİNCİ ŞARKIDA BACAKLARIM JÖLE GİBİYDİ"

Seneler sonra ilk kez sahneye çıktıklarında yaşadığı heyecandan da bahseden Noel Gallagher, "Neyle karşı karşıya olduğumu çok hafife aldım. Yaklaşık beş dakika sonra, 'tamam, soyunma odasına geri dönüp tekrar başlayabilir miyim?' diye düşündüm. İkinci şarkıda bacaklarım jöle gibiydi. Bu tarif edilemez bir his" dedi.

BİRÇOK ÜLKEDE SAHNE ALACAKLAR

Oasis turnesine şu ana kadar Birleşik Krallık ve İrlanda’da 17 konserle devam etti. Grup önümüzdeki aylarda ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve Güney Amerika’da da sahne alacak. Turne, Kasım 2025’te Brezilya’da sona erecek.