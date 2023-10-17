Oasis'ten 30. yıl turnesi

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Oasis, ilk albümünün 30. yıl dönümü için büyük bir turneye çıkıyor.

Oasis'ten 30. yıl turnesi

"Wonderwall", “Live Forever”, “Supersonic” gibi hit şarkılarla tarihine adını yazdıran İngiliz rock müzik grubu Oasis’in üyesi Liam Gallagher, grubun ilk albümünün 30. yıl dönümü için büyük bir turneye çıkacağını duyurdu.

Gallagher “Definitely Maybe” isimli turne için sosyal medya paylaşımında, “Evin içinde zıplıyorum. 90’ların en önemli albümü. O olmasaydı ben de hiçbir yerde olamazdım, o yüzden gelin birlikte kutlayalım” ifadelerini kullandı.

Oasis'ten 30. yıl turnesi - 1

2024 yılında Londra’daki O2 Arena, Manchester’daki Co-Op Live ve Glasgow’daki OVO Hydro gibi mekanları kapsaması planlanan turnenin biletlerinin 20 Ekim’de satışa sunulacağı açıklandı.

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