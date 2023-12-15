Objektiflerin Gözüyle İstanbul Akşamı sergisi Paris'te açıldı

Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğindeki, İstanbul'u konu alan serginin tanıtıldığı etkinliğe Paris YEE Müdürü Celine Aydın, sanatçılar Pelin Başar ve Mustafa Caner Sezgin'in yanı sıra Türkiye Kültür Diplomasisi üzerine Paris YEE bünyesinde Türkçe eğitimi alan Özgür Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Enstitüsü (ILERI) öğrencileri dahil, yüzlerce öğrenci katıldı.



Objektiflerin Gözüyle İstanbul Akşamı adlı sergide uluslararası fotoğraf ödüllerine sahip Mehmet Aslan ve Murat Bakmaz'ın 50 fotoğrafı yer alıyor. 15 Ocak 2024'e kadar ziyarete açık olan sergide farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'a ait kareler yer alıyor.



Sanatçılar Başar ve Sezgin, ut ve gitarla davetlilere müzik resitali sundu.