Ödüllü dizi The Bear 4. sezon onayı aldı

Ödüllü The Bear dizisi 4. sezon onayı aldı. Dizinin 4. sezonu, haziran ayında izleyiciyle buluşması beklenen üçüncü sezonla peş peşe çekilecek.

Ödüllü dizi The Bear 4. sezon onayı aldı

Başrollerinde Jeremy Allen White ve Ayo Edebiri'nin rol aldığı The Bear dizisi, 6 ödülle 75. Emmy Ödülleri'ne damga vurdu.

Üçüncü sezonuyla geri dönmesi beklenen ve haziran ayında izleyici ile buluşması beklenen The Bear'ın 4. sezonunun geleceği duyuruldu.

Dijital bir platformda yayınlanan dizinin 4. sezonunun üçüncü sezonla peş peşe çekileceği ve hazırlıklarının devam ettiği açıklandı.

Ödüllü dizi The Bear 4. sezon onayı aldı - 1

The Bear dizisi, kardeşini kaybeden gastronomi şefi Carmen'in Chicago'da başına gelenleri konu ediyor.

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