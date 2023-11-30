Ödüllü komedi oyunu Çılgın Zamanlar İzmir, Tekirdağ ve İstanbul’da

Ünlü oyuncular Hakkı Ergök, Kemal Başar ve Zeynep Gülmez’in başlıca rollerini üstlendiği, Sam Bobrick'in dünyaca ünlü komedisi Türkiye'de ilk kez sahneye çıkıyor.
Yeni Tiyatro Ödülleri'nde yılın en iyi komedi yapımı ödülü sahibi "Çılgın Zamanlar", aralık ayında İzmir, Tekirdağ ve İstanbul’da seyirciyle buluşacak.
Ödüllü komedi oyunu Çılgın Zamanlar, 30 Kasım’da İzmir Narlıdere AVM Gürdal Tosun Sahnesi’nde, 1 Aralık’ta İzmir Konak Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, 2 Aralık’ta İzmir Güzelbahçe AKM Tuncel Kurtiz Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyun ayrıca 8 Aralık’ta Tekirdağ Çorlu Halk Eğitim Merkezi, 21 Aralık’ta Kozzy Kültür Merkezi, 27 Aralık'ta ise Hilltown AVM Seyirlik Sahne’de olacak.
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