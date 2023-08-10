Ödüllü "Kuru Otlar Üstüne" filmi Saraybosna Film Festivali'nde gösterilecek

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşın olumsuzluklarını gidermek, kültür ve sanatın merkezi olma hedefiyle organize edilmeye başlanan Saraybosna Film Festivali dolayısıyla kentin çeşitli noktalarındaki sinema salonlarında bu yıl 70 ülkeden 230'dan fazla film gösterime girecek.
Yarın akşam başlayacak SFF'de tematik filmlerin gösteriminin yapıldığı "Focus" programı kapsamında Ceylan'ın Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu" ödüllü filmi "Kuru Otlar Üstüne" ve Gümürhan'ın "Beraber" filmi sinemaseverlerle buluşacak.
"Focus" programı çerçevesinde ayrıca Stephan Komandarev'in "Urotcite Na Blaga", Vasilis Katsoupis'in "Inside", Dusan Zoric ve Matija Gluscevic'in "Da Li Ste Vidjeli Ovu Zenu", Damjan Kozole'nin "Pero", Tibor Banoczki ile Sarolta Szabo'nun "Muanyag Egbolt" filmleri gösterilecek.
Festival, 18 Ağustos akşamı ödül töreniyle sona erecek.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
76’ncı Cannes Film Festivali’nde yarışan ve Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran "Kuru Otlar Üstüne" 29 Eylül’de vizyona girecek.
Türkiye'de ilk kez Altın Koza Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak olan film gösterimine Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici ile film ekibi katılacak.
KONUSU HAKKINDA
Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.
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