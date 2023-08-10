Ödüllü "Kuru Otlar Üstüne" filmi Saraybosna Film Festivali'nde gösterilecek

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

76’ncı Cannes Film Festivali’nde yarışan ve Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran "Kuru Otlar Üstüne" 29 Eylül’de vizyona girecek.



Türkiye'de ilk kez Altın Koza Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak olan film gösterimine Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici ile film ekibi katılacak.



KONUSU HAKKINDA



Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.