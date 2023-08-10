Ödüllü "Kuru Otlar Üstüne" filmi Saraybosna Film Festivali'nde gösterilecek

Merve Dizdar'a Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmi, Saraybosna Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Ödüllü "Kuru Otlar Üstüne" filmi Saraybosna Film Festivali'nde gösterilecek

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşın olumsuzluklarını gidermek, kültür ve sanatın merkezi olma hedefiyle organize edilmeye başlanan Saraybosna Festivali dolayısıyla kentin çeşitli noktalarındaki salonlarında bu yıl 70 ülkeden 230'dan fazla film gösterime girecek.

Ödüllü "Kuru Otlar Üstüne" filmi Saraybosna Film Festivali'nde gösterilecek - 1

Yarın akşam başlayacak SFF'de tematik filmlerin gösteriminin yapıldığı "Focus" programı kapsamında Ceylan'ın Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu" ödüllü filmi "Kuru Otlar Üstüne" ve Gümürhan'ın "Beraber" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

"Focus" programı çerçevesinde ayrıca Stephan Komandarev'in "Urotcite Na Blaga", Vasilis Katsoupis'in "Inside", Dusan Zoric ve Matija Gluscevic'in "Da Li Ste Vidjeli Ovu Zenu", Damjan Kozole'nin "Pero", Tibor Banoczki ile Sarolta Szabo'nun "Muanyag Egbolt" filmleri gösterilecek.

Festival, 18 Ağustos akşamı ödül töreniyle sona erecek.

Ödüllü "Kuru Otlar Üstüne" filmi Saraybosna Film Festivali'nde gösterilecek - 2

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

76’ncı Cannes Film Festivali’nde yarışan ve Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran "Kuru Otlar Üstüne" 29 Eylül’de vizyona girecek. 

Türkiye'de ilk kez Altın Koza Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak olan film gösterimine Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici ile film ekibi katılacak.

KONUSU HAKKINDA

Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor. 

Ödüllü "Kuru Otlar Üstüne" filmi Saraybosna Film Festivali'nde gösterilecek - 3

Filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol aldı.

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