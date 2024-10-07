Ödüllü yapımlar, 12. Boğaziçi Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, 18-25 Ekim'de düzenlenecek festival, prestijli festivallerden ödülle dönen yapımları Türkiye seyircisiyle ilk kez buluşturacak. Usta sinemacıların yönetmenliğini üstlendiği 11 film, festivalin büyük ödülü "Altın Yunus" için yarışacak.



Başrollerini Marko Mandic, Katarina Stegnar, Aliocha Schneider, Mila Bezjak, Ana Djuric, Kristoffer Jone ve Matija Vastl'ın paylaştığı, Sonja Prosenc'in yazıp yönettiği "Aile Terapisi", dünya prömiyerini Tribeca Film Festivali'nde yaptı. Saraybosna Film Festivali'nde, Saraybosna'nın Kalbi ödülü için yarışan film, festivalden C.I.C.A.E. ödülüyle döndü. Filmin, Türkiye prömiyeri festivalde gerçekleşecek.



Toronto Film Festivali'nde En İyi Kanada Filmi seçilen "Çobanlar"ın Avrupa prömiyeri festivalde yapılacak. Kanada sinemasının önde gelen isimlerinden Sophie Deraspe'nin yazıp yönettiği filmin başrollerinde David Ayala, Michel Benizri ve Yunus Boucif yer alıyor.



Birçok film, Türkiye prömiyerinde izleyici karşısında olacak

Venedik Film Festivali'nde Soundtrack Özel Mansiyon Ödülü ve Romana Maggiora Vergano'nun performansıyla Pasinetti En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle dönen "Geçip Giden Zaman" filminde, Vergano'ya Fabrizio Gifuni, Anna Mangiocavallo ve Daniele Monterosi eşlik ediyor. Festivalde Türkiye prömiyerini yapacak filmin yapımcıları arasında ise usta yönetmen Marco Bellochio yer alıyor.



Berlin Film Festivali'nde Kristal Ayı için yarışan Ingrid Pokropek'in yazıp yönettiği "Majör Tonlar", Seattle Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Başrollerini Sofía Clausen, Lina Ziccarello ve Santiago Ferreira'nın paylaştığı filmin Türkiye prömiyeri yapılacak.



Martin Pavol Repka'nın yazıp yönettiği "Marttan Mayısa", 58. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde Özel Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü. Zuzana Fialova, Jozef Abafi, Natalia Fasankova, Jana Markovicova ve Damian Humaj'ın oynadığı filmin Türkiye prömiyeri, festivalde gerçekleştirilecek.



12. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri açıklandı Haberi Görüntüle

Nikolay Larionov'un yazıp yönettiği, başrollerini Aleksandr Robak, Yuliya Marchenko ve Aleksandr Novikov'un paylaştığı "Sonsuz Kış", Türkiye prömiyerini festivalde yapacak.



Min Bahadur Bham'ın yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği "Şambala" filminin başrollerinde Thinley Lhamo, Sonam Topden, Tenzin Dalha ve Karma Wangyal Gurung var. Türkiye prömiyerini festivalde yapacak film, 74. Berlin Film Festivali ve 77. Locarno Film Festivali seçkisinde yer aldı.



74. Berlin Film Festivali'nde Generation Kplus Uluslararası Jüri Özel Mansiyon En İyi Film Ödülü'nü alan "Taşlara ve Bulutlara Dair", Türkiye prömiyerini festivalde yapacak. Filmde başrolleri Alberth Merma, Nely Huayta, Richard Taipe, Ruben Huillca ve Jose Merma paylaşıyor.



Simon Jaquemet'in distopik denemeyecek kadar güncel ve bir o kadar ürpertici bir hikaye anlattığı, başrollerde Elliott Crosset, Hove Rila, Fukushima Sandra ve Guldberg Kampp'ın izlenebildiği "Yapay Çocuk", Locarno Film Festivali'ndeki gösteriminin ardından, festivalde Türkiye prömiyerini yapacak.

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"YAZ MEVSİMİ" FESİTVALDE AVRUPA PRÖMİYERİNİ YAPACAK



Ali Şadman, Fariba Nadiri, Ryan Sarlak, Ronika Behramzade, Samira Hassanpur ve Roya Javidnia'nın rol aldığı "Yaz Mevsimi", 42. Fecr Uluslararası Film Festivali'nde aday gösterildiği 12 daldan dördünde ödül aldı. Mahmud Kalari'nin senarist ve yönetmen kimliğiyle izleyici karşısına çıktığı film, festivalde Avrupa prömiyerini yapacak.



Başrollerinde Csenge Jovari, Zsolt Der, Ferenc Borbiczky ve Viola Beres'in bulunduğu, Zsofia Szilagyi'nin yazıp yönettiği "2 Ocak", Venedik Film Festivali'nin ardından Türkiye prömiyerini yapmak üzere festivalde olacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçen festival, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek.



Festivale ilişkin detaylı bilgiye, "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.