Ödüllü yapımlar 42. İstanbul Film Festivali'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 7-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 42. İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı. Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da Berlin Film Festivali’nin en iyilerine yer veriyor. Şubat ayında sonuçlanan ve ödülleri dağıtılan 73. Berlin Film Festivali’nin Altın Ayı kazanan filminden Büyük Jüri Ödülü’nün sahibine birçok yeni film festivalin farklı bölümlerinde izleyicilerle buluşacak.



ALTIN AYI VE ÖDÜLLÜ FİLMLER



Berlin Film Festivali’nin en iyisi bu yıl da İstanbul Film Festivali’nde! Nicolas Philibert’in prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan ve büyük ödül Altın Ayı’yı kazanan filmi Küçük Evren festival programında yer alıyor. Christian Petzold’un Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan filmi Kızıl Gökyüzü, festivalin uluslararası yarışmas jüri başkanlığını üstlenen João Canijo’nun Gümüş Ayı Jüri Ödülü’nü kazanan filmi Kötü Yaşamak, Gümüş Ayı En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi Angela Schanelec’in yönettiği Müzik, Alman Sineması’na Bakış kategorisinin en iyi filmi Steffi Niederzoll imzalı Tahran’da Yedi Kış ve Philippe Garrel’e En İyi Yönetmen ödülünü getiren Pulluk festivalde Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirecek. Sekiz yaşındaki başrol oyuncusuna En İyi Başrol Oyuncusu ödülünü kazandıran Estibaliz Urresola Solaguren imzalı 20.000 Arı Türü, Nespresso Genç Jüri’si tarafından değerlendirilecek Nespresso’nun sponsoru olduğu Genç Ustalar bölümünde yarışırken, İstanbul Film Festivali’nin yeni bölümü Heyula, Berlin’de Karşılaşmalar kategorisinin en iyisi seçilen Burada’ya ev sahipliği yapacak.