Ödüllü yönetmen Martin Scorsese'den yeni karar

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan Oscar ödüllü Martin Scorsese, Dolunay Katilleri'nin( Killers of the Flower Moon) ardından bir daha bu denli büyük ölçekli projeler yapmayacağını açıkladı.



"ARTIK BÜYÜK PROJELER YAPMAK İSTEMİYOR"

Geçtiğimiz günlerde New York'taki Jacob Burns Film Merkezi'nde bir soru-cevap etkinliğine katılan usta yönetmen, bir daha pek çok ekstra içeren büyük bir film yapmak istemediğini ifade etti.

