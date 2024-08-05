Ödüllü yönetmen Martin Scorsese'den yeni karar

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan Oscar ödüllü Martin Scorsese, Dolunay Katilleri'nin( Killers of the Flower Moon) ardından bir daha bu denli büyük ölçekli projeler yapmayacağını açıkladı.
"ARTIK BÜYÜK PROJELER YAPMAK İSTEMİYOR"
Geçtiğimiz günlerde New York'taki Jacob Burns Film Merkezi'nde bir soru-cevap etkinliğine katılan usta yönetmen, bir daha pek çok ekstra içeren büyük bir film yapmak istemediğini ifade etti.
Scorsese, "Boardwalk Empire" ve "Vinyl" projelerinde yaptığı gibi sadece pilot bölüm değil; baştan sona tamamen yönetmek istediği sınırlı bir dizi üzerinde çalıştığını söyledi.
Öte yandan Martin Scorsese'nin bu kararı, David Grann'in "The Wager" kitabından uyarlanacağını söylediği ve Leonardo DiCaprio'nun başrolde oynayacağı yeni film projesiyle ilgili akıllarda soru işareti yarattı.
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