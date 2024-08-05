Ödüllü yönetmen Martin Scorsese'den yeni karar

Son olarak "Dolunay Katilleri" filmiyle gündeme gelen ödüllü yönetmen Martin Scorsese, büyük prodüksiyonlu filmlere veda ediyor. Usta yönetmen, son röportajında yeni kararını açıkladı.

Ödüllü yönetmen Martin Scorsese'den yeni karar

'un yaşayan efsanelerinden biri olan Oscar ödüllü Martin Scorsese, Dolunay Katilleri'nin( Killers of the Flower Moon) ardından bir daha bu denli büyük ölçekli projeler yapmayacağını açıkladı.

"ARTIK BÜYÜK PROJELER YAPMAK İSTEMİYOR"

Geçtiğimiz günlerde New York'taki Jacob Burns Merkezi'nde bir soru-cevap etkinliğine katılan usta , bir daha pek çok ekstra içeren büyük bir film yapmak istemediğini ifade etti.

Ödüllü yönetmen Martin Scorsese'den yeni karar - 1

Scorsese, "Boardwalk Empire" ve "Vinyl" projelerinde yaptığı gibi sadece pilot bölüm değil; baştan sona tamamen yönetmek istediği sınırlı bir dizi üzerinde çalıştığını söyledi.

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Öte yandan Martin Scorsese'nin bu kararı, David Grann'in "The Wager" kitabından uyarlanacağını söylediği ve Leonardo DiCaprio'nun başrolde oynayacağı yeni projesiyle ilgili akıllarda soru işareti yarattı.

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