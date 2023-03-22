Ödüllü yönetmen Peter Werner yaşamını yitirdi

Werner, başrolünde Bruce Willis'in oynadığı "Moonlighting" başta olmak üzere "Proof", "Bull", "Grimm", "Outsiders" ve "Ice" gibi televizyon dizileriyle tanınıyordu. Ünlü yönetmen aynı zamanda 36. ABD Başkanı Lyndon Baines Johnson'ın hayatını anlattığı "LBJ: The Early Years" ve çok sayıda televizyon filmine de imza attı.