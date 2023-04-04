O’fest Çanakkale 4 günde 16 sanatçıyı ağırlayacak

O’fest Çanakkale 27-28-29-30 Nisan tarihlerinde 16 sanatçının katılımıyla yapılacak.
Athena, Cem Adrian, Pinhani, Manga, Fatma Turgut, Gazapizm, Umut Kuzey’in de aralarında olduğu 16 sanatçıyı ağırlayacak O’fest Çanakkale, dört gün boyunca müzikseverlere unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak.
O’fest Çanakkale’nin programı ve sahne alacak sanatçılar şöyle:
27 Nisan Perşembe:
Pinhani
Redd
Yaşlı Amca
Kukla
28 Nisan Cuma:
Manga
Fatma Turgut
Ozbi
Jargon
29 Nisan Cumartesi:
Athena
Gazapizm
Umut Kuzey
Pick Up
30 Nisan Pazar:
Cem Adrian
Madrigal
Sena Şener
Leva