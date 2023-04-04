O’fest Çanakkale 4 günde 16 sanatçıyı ağırlayacak

O’fest Çanakkale, aralarında Athena, Manga, Fatma Turgut, Cem Adrian, Gazapizm gibi isimlerin katılımıyla 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

O’fest Çanakkale 4 günde 16 sanatçıyı ağırlayacak
Athena 29 Nisan'da O’fest Çanakkale'de sahne alacak

O’fest 27-28-29-30 Nisan tarihlerinde 16 sanatçının katılımıyla yapılacak. 

Athena, Cem Adrian, Pinhani, Manga, Fatma Turgut, Gazapizm, Umut Kuzey’in de aralarında olduğu 16 sanatçıyı ağırlayacak O’fest Çanakkale, dört gün boyunca müzikseverlere unutulmaz bir deneyimi yaşatacak.

O’fest Çanakkale’nin programı ve sahne alacak sanatçılar şöyle:

27 Nisan Perşembe:

Pinhani

Redd

Yaşlı Amca

Kukla


28 Nisan Cuma:

Manga

Fatma Turgut

Ozbi

Jargon


29 Nisan Cumartesi:

Athena

Gazapizm

Umut Kuzey

Pick Up


30 Nisan Pazar:

Cem Adrian

Madrigal

Sena Şener

Leva

O’fest Çanakkale 4 günde 16 sanatçıyı ağırlayacak - 1

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