O’fest Çanakkale 4 günde 16 sanatçıyı ağırlayacak

O’fest Çanakkale 27-28-29-30 Nisan tarihlerinde 16 sanatçının katılımıyla yapılacak.



Athena, Cem Adrian, Pinhani, Manga, Fatma Turgut, Gazapizm, Umut Kuzey’in de aralarında olduğu 16 sanatçıyı ağırlayacak O’fest Çanakkale, dört gün boyunca müzikseverlere unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak.



O’fest Çanakkale’nin programı ve sahne alacak sanatçılar şöyle:



27 Nisan Perşembe:



Pinhani



Redd



Yaşlı Amca



Kukla





28 Nisan Cuma:



Manga



Fatma Turgut



Ozbi



Jargon





29 Nisan Cumartesi:



Athena



Gazapizm



Umut Kuzey



Pick Up





30 Nisan Pazar:



Cem Adrian



Madrigal



Sena Şener



Leva