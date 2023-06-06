"Öğretmen" filminin çekimleri Trabzon'da başlayacak

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rekabetine konu olan "Öğretmen" filminin çekimleri başlıyor. Filmin çekimleri öncesi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen senarist Yılmaz Okumuş, filmde İstanbul'da yaşayan, mesleğini çok seven fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan ilkokul öğretmeninin tayininin Çaykara ilçesine çıkmasıyla başından geçen olayların anlatıldığını belirtti.

Okumuş, "Filmin finalinde bilgisayar başında oturan öğretmen, sevmediği, nefret ettiği ve 'istifa edeceğim' dediği Trabzon için '2 yıl daha burada kalmak istiyorum' yazıyor. Ama arada geçen olayları filmde izleyeceksiniz" dedi.

Yönetmen ve yapımcı Bilal Kalyoncu ise memleketi Trabzon'da film çekecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Bugüne kadar 42 filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptım. Yapımcılığını TRT ve AKC Sinema TV yapıyor" diye konuştu.

Ufuk Özkan'ın canlandıracağı öğretmen karakterinin filmde trajikomik olaylar yaşayacağını belirten Kalyoncu, "Umarım Trabzon'a güzel bir eser kazandırmış oluruz. Şehirler bütün dünyada filmlerle anılır. İnşallah Trabzon'u bütün Türkiye'ye çok güzel anlatacak bir film ortaya çıkaracağımızı umut ederek bu yola çıktık. Allah utandırmasın" dedi.

Çekimleri temmuzda başlayacak filmin yıl sonunda gösterime girmesi planlanıyor.