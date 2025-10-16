Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan başrolde: Bugün Güzel filminin vizyon tarihi belli oldu
Hikayesi Oğuzhan Koç'a, senaryosu Aksel Bonfil'e ait olan Bugün Güzel filminin vizyon tarihi belli oldu.
Başrollerini Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan'ın paylaştığı Bugün Güzel filminin çekimleri tamamlandı.
Kadrosunda Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz ve Emre Aslan gibi isimlerin yer aldığı filmin vizyon tarihi belli oldu.
Oğuzhan Koç'un sağlıklı yaşam önerileri sunan "Ali" isimli idealist bir uzmana hayat verdiği, Ayça Ayşin Turan'ın da hayatı neşe ile yaşayan "Güneş" hemşireyi canlandırdığı film, 12 Aralık'ta vizyona girecek.
Yapımını TAFF Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mali Ergin'in oturduğu film; hayatın gerçeklerinin üstesinden gelmenin yollarını farklı bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıyacak.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Film
- Ayça Ayşin Turan
- Oğuzhan Koç