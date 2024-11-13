Oğuzhan Uğur, Kutsal Damacana 5 filminde

Sevilen komedi serisi Kutsal Damacana'nın yeni filmi için çalışmalar başladı. Filmin adı "Kutsal Damacana 5-Zombi" olacak. Filmde "Papaz Fikret"i canlandıran Şafak Sezer’e, Asım’ı canlandıran Ersin Korkut eşlik edecek. Senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı film, 17 Ocak’ta vizyona girecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin konuk oyuncuları da çok konuşulacak. Bu isimler arasında Oğuzhan Uğur da var. Uğur, Poll Films imzalı filmde emniyet amirini canlandıracak.



Filmin yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturacak. Kutsal Damacana 4 filmi 20 Oscar 2023'te vizyona girmişti.