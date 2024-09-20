Okan Bayülgen ile Hayko Cepkin "Drakula" oyununda

Okan Bayülgen ile Hayko Cepkin "Drakula" oyununu sahneye taşıyacak.

Okan Bayülgen ile Hayko Cepkin "Drakula" oyununda

Okan Bayülgen ve Hayko Cepkin "Drakula" oyununda bir araya geliyor. İkili, Bram Stoker’ın dünyaca ünlü vampir romanı “Drakula”yı sahnesine taşıyacak.

BKM ve Kabare Dada’nın ortak yapımı olan oyun yeni sezonda izleyicilerle buluşacak.

Kasım ayında prömiyer yapması planlanan oyunda, Okan Bayülgen "Drakula"yı, Hayko Cepkin "Van Helsing"i canlandıracak.

Okan Bayülgen ile Hayko Cepkin "Drakula" oyununda - 1

Drakula oyununda ünlü caz piyanisti Uraz Kıvaner, caz davulcusu Ayhan Öztoplu, gitarist Sertan Küley ve orkestra şefi Kemal Alpan’ın yönetimindeki orkestrada Kurtalan Ekspres’in bas gitaristi, bestekâr Ahmet Güvenç de yer alacak.

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