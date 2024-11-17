Okan Bayülgen'in kaleme aldığı Drakula oyunu ilk kez sahnelendi

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker'ın unutulmaz eseri "Drakula" romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği "Drakula" oyunu izleyicilerle buluştu. BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahnelenmeye başlanan ve prömiyeri Maximum Uniq Hall'da gerçekleştirilen oyuna yoğun ilgi gösterildi.



Bayülgen'in Drakula'yı, bugüne kadar birçok sinema filmine de konu olan vampir avcısı "Van Helsing" karakterini Hayko Cepkin'in canlandıracağı oyunun gelecek yıl marta kadar olan biletleri satışa çıktı.



Şef Kemal Alpan'ın yönetimindeki oyundaki orkestrada ünlü caz piyanisti Uraz Kıvaner, caz davulcusu Ayhan Öztoplu, gitarist Sertan Küley ve Kurtalan Ekspres'in bas gitaristi Ahmet Güvenç yer alıyor.

KADRODA KİMLER VAR?



Bayülgen, Drakula'yı yeniden yazarken hikayeyi romanın 77 yıl sonrasına taşıyor. Oyunda ayrıca Gizem Erdem, Nihal Usanmaz, Gökşen Ateş, Devrim Özder Akın, Korhan Başaran, Cüneyt Üstün, Su Sonia Herring, Onur Şenol, Dilay Yıldız ve Gürdal Tak rol alıyor.

