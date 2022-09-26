Oktoberfest 30 Eylül'de Yapı Kredi bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada, bu sene 6'ncısını düzenleyeceği Oktoberfest’i dopdolu etkinliklerle kutlayacak. 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında The Populist iş birliğiyle ve Audi’nin sahne sponsorluğunda Avlu’da gerçekleşecek festivalde sevilen müzik grupları ve DJ performansları ile katılımcılar keyifli anlar yaşayacak.



30 Eylül Cuma saat 18.30’da fıçı açılımıyla başlayacak olan Oktoberfest’te saat 20.30’da alternatif müziğin sevilen isimleri Özge Fışkın sahne alacak. Audi Sahnesi 1 Ekim Cumartesi saat 18.00’de Sufle, 20.00’da Bebek Blues Band ve 21.45’te Yüksek Sadakat’i, 2 Ekim Pazar günü ise saat 15.00’da Blues Attack ve 19.00’da Soul Stuff gruplarını ağırlayacak. Konserlerin arasındaki DJ performansları ve Oktoberfest bandosu, Yapı Kredi bomontiada Avlu’da festival coşkusunu yaşatacak.



Oktoberfest boyunca düzenlenecek konserlere katılım ücretsiz olacak.



OKTOBERFEST PROGRAMI



30 Eylül Cuma



· 18.30 Fıçı Açılışı + Bando



· 20.30 Özge Fışkın



· 22.00 DJ



1 Ekim Cumartesi



· 15.30 Aytun



· 17.30 Fıçı Patlatma + Bando



· 18.00 Sufle



· 20.00 Bebek Blues Band



· 21.45 Yüksek Sadakat



2 Ekim Pazar



· 15.00 Blues Attact



· 17.00 DJ



· 19.00 Soul Stuff