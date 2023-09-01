Oktoberfest coşkusu Ankara'ya taşınıyor

"Aşkın Olayım" parçasıyla ortalığı kasıp kavuran, Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Simge; Türk rock müziğinin tartışmasız en güçlü gruplarından Duman; romantik aşk şarkılarının kadife sesli ismi Feridun Düzağaç, rock'n roll'un en güçlü temsilcilerinden Yüksek Sadakat, kendine has duruşu ve şarkılarıyla kalplerde yer eden Redd, saf rock müziğin efsane topluluğu Malt, "Ben Senden Vazgeçtim" ile son dönemin en başarılı çıkışlarından birine imza atan Skapova ve sevilen ekip Random, Oktoberfest coşkusunu Ankara'ya getiriyor.



Oktoberfest, 23 ve 24 Eylül’de ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Çim Amfi’de gerçekleşecek. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun