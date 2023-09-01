Oktoberfest coşkusu Ankara'ya taşınıyor

Simge, Duman, Feridun Düzağaç gibi yıldız isimler 23-24 Eylül'de ODTÜ Vişnelik’te düzenlenecek Oktoberfest'te sahne alacak.

Oktoberfest coşkusu Ankara'ya taşınıyor

"Aşkın Olayım" parçasıyla ortalığı kasıp kavuran, Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Simge; Türk rock müziğinin tartışmasız en güçlü gruplarından Duman; romantik aşk şarkılarının kadife sesli ismi Feridun Düzağaç, rock'n roll'un en güçlü temsilcilerinden Yüksek Sadakat, kendine has duruşu ve şarkılarıyla kalplerde yer eden Redd, saf rock müziğin efsane topluluğu Malt, "Ben Senden Vazgeçtim" ile son dönemin en başarılı çıkışlarından birine imza atan Skapova ve sevilen ekip Random, Oktoberfest coşkusunu 'ya getiriyor.

Oktoberfest coşkusu Ankara'ya taşınıyor - 1

Oktoberfest, 23 ve 24 Eylül’de ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Çim Amfi’de gerçekleşecek.

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