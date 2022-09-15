Oktoberfest İstanbul'un tarihleri belli oldu

Oktoberfest İstanbul, müzik ve kesintisiz eğlenceye eşlik eden dopdolu programıyla özlenen festival havasını tüm misafirleriyle paylaşacak. Heyecanla beklenen ve bu yıl 6’ncısı gerçekleşecek olan Oktoberfest, The Populist menüsünün güçlü lezzetlerinin yanı sıra ödüllü craft lezzetlerin de sunulduğu unutulmaz bir deneyime dönüşecek. Festivale özel Oktoberfest Tabağı da festival boyunca sunulacak alternatifler arasında yerini alacak.

DJ PERFORMANSLARI OLACAK



Üç gün boyunca Yapı Kredi bomontiada ve Galataport İstanbul The Populist’te festival tutkunlarını ağırlayacak olan Oktoberfest İstanbul, yine sevilen DJ performanslarıyla adından söz ettirecek. Nadir Duman, Ege&Erc Erb, Hünkar, Murat Beşer ve daha birçok ünlü isim sevilen playlistleriyle festivalin ritmini artıracak. DJ performanslarına Gezici Bando eşlik edecek. Canlı müzik, yaratıcı atölyeler ve daha birçok sürpriz etkinliklerin de gerçekleşeceği Oktoberfest İstanbul yine unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak.