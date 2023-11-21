Okul temel kazısında 5 asırlık hamam ortaya çıktı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Temelde çıkan tarihi eserlerden dolayı buraya yapılaşma yasağı uygulandı. Tokat’a yeni bir değer kazandırmak için söz konusu alanda şu an itibarıyla kazı çalışmaları yapıyoruz. Burada eski bir hamam kalıntısı var. Bu hamam kalıntısını tamamen ortaya çıkaracağız. Tokat’ın en önemli turizm değerleri olan bölgede yeni bir teşhir alanı ve müze kazandıracağız. Araştırma kazılarımız devam ediyor. Açık hava müzesi haline getireceğiz’’ dedi.