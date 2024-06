İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby Müzayede Evi'nde 3 Temmuz'da gerçekleşecek olan Old Masters Evening başlıklı açık artırmanın basın önizlemesi düzenlendi.

Sergilenen eserler arasında, Botticelli, and Studio, The Virgin and Child, with a landscape beyond isimli eser de yer aldı.