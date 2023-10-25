Olivia Colman ile Dev Patel "Wicker" filminde başrolleri paylaşacak

"Çarpık bir aşk filmi" olarak tanımlanan "Wicker" filmiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Filmin yönetmen koltuğunda Alex Huston Fischer ile Eleanor Wilson üstlenirken; başrolleri Olivia Colman ve Dev Patel paylaşacak.

Ursula Wills-Jones'un "The Wicker Husband" adlı kısa öyküsünden uyarlanan filmin senaryosunu da Alex Huston Fischer ile Eleanor Wilson kaleme aldı.

Önümüzdeki yıl Avrupa'da çekilmesi planlanan "Wicker" filminin konusu ise şöyle;

Colman, izole bir sahil köyünde yalnız yaşayan, kötü kokulu bir balıkçı kadını canlandıracak. Yalnız hayatından ve kasaba halkının alaylarından bıkan kadın, kendisine hasırdan bir koca yaptırır. Bu tuhaf romantizm, dar görüşlü komşuları arasında kaosu körükler.