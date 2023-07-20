"Ölümlü Dünya 2"nin vizyon tarihi belli oldu

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı "Ölümlü Dünya" filmi için geri sayım başladı.
Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı "Ölümlü Dünya"nın devamı filminin vizyon tarihi belli oldu.
Az kaldı, geliyoruz! "Ölümlü Dünya 2" 1 Aralık'ta sadece sinemalarda! 🚘🔫🔪 pic.twitter.com/sLHw5zgdQm— TAFF Pictures (@taffpics) July 19, 2023
İlk tanıtımı paylaşılan filmin vizyon tarihi 1 Aralık olarak duyuruldu.
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Ali Atay geçtiğimiz haftalarda setten ilk kareyi paylaşmıştı.
Atay'ın “Heleee #ölümlüdünya2“ notuyla paylaştığı fotoğrafta sırasıyla (soldan sağa) Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Ali Atay, Mehmet Özgür, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve İrem Sak yer alıyor.
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