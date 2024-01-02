Ölümlü Dünya'nın dizisi mi geliyor?

"Ölümlü Dünya" serisi dizi olabilir. 2018'de vizyona giren ve büyük ses getiren "Ölümlü Dünya"nın devam filmi "Ölümlü Dünya 2", 1 Aralık'ta vizyona girmesinden bu yana seyirciden büyük ilgi gördü. Ali Atay'ın yönetmen koltuğuna döndüğü film, gösterimdeki birinci ayını tamamlamadan 2023'ün en çok izlenen 5. filmi olmayı başardı.

Bu başarının ardından "Ölümlü Dünya 3"ün gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu. Ancak Ali Atay, bir devam filminin gelmeyeceğini, ancak Ölümlü Dünya dizisinin çekilebileceğini söyledi.

Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına konuşan oyuncu ve yönetmen Ali Atay, "Ölümlü Dünya filminin üçüncüsünün geleceğini sanmıyorum. Şimdi başka bir şeyler yapmak istiyorum. Bence devamının olmaması gerekiyor. Hatta birinci filmin sonunda bütün karakterler ölüyordu. Hepsini bayağı kıyımdan geçiriyorduk. Ama ölürken bile çok sinir bozucu anlar vardı. Sonra kıyamadık. Mesela 100 dakikaya, 110 dakikaya o karakterlerin o hikayenin sıkışması benim hoşuma gitmiyor. Daha uzun uzun anlatmak istiyorum hepsini. Daha fazla hikayesini anlatmak istiyorum. Ölümlü Dünya’nın devamını dizi olarak yapabilirim" dedi.

