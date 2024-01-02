Ölümlü Dünya'nın dizisi mi geliyor?

2023'ün en çok seyredilen filmlerinden "Ölümlü Dünya 2"nin yönetmeni Ali Atay, "Ölümlü Dünya 3"ü çekmeyeceğini ama hikayeye dizi olarak devam edebileceğini açıkladı.

Ölümlü Dünya'nın dizisi mi geliyor?

"Ölümlü Dünya" serisi olabilir. 2018'de vizyona giren ve büyük ses getiren "Ölümlü Dünya"nın devam filmi "Ölümlü Dünya 2", 1 Aralık'ta vizyona girmesinden bu yana seyirciden büyük ilgi gördü. Ali Atay'ın yönetmen koltuğuna döndüğü film, gösterimdeki birinci ayını tamamlamadan 2023'ün en çok izlenen 5. filmi olmayı başardı.

Bu başarının ardından "Ölümlü Dünya 3"ün gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu. Ancak Ali Atay, bir devam filminin gelmeyeceğini, ancak Ölümlü Dünya dizisinin çekilebileceğini söyledi. 

Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına konuşan oyuncu ve yönetmen Ali Atay, "Ölümlü Dünya filminin üçüncüsünün geleceğini sanmıyorum. Şimdi başka bir şeyler yapmak istiyorum. Bence devamının olmaması gerekiyor. Hatta birinci filmin sonunda bütün karakterler ölüyordu. Hepsini bayağı kıyımdan geçiriyorduk. Ama ölürken bile çok sinir bozucu anlar vardı. Sonra kıyamadık. Mesela 100 dakikaya, 110 dakikaya o karakterlerin o hikayenin sıkışması benim hoşuma gitmiyor. Daha uzun uzun anlatmak istiyorum hepsini. Daha fazla hikayesini anlatmak istiyorum. Ölümlü Dünya’nın devamını dizi olarak yapabilirim" dedi.

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 milyon seyirci barajını aştı

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 milyon seyirci barajını aştı

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"Ölümlü Dünya 2"nin güçlü kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.

Ölümlü Dünya'nın dizisi mi geliyor? - 1

Filmde kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokuyor ve son bir vurgun yapmaya kalkışıyor.

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