Oluz Höyük’te 2 bin 500 yıllık saray yemeği bulundu

Bilim insanlarını heyecanlandıran Amasya’daki Oluz Höyük buluntuları, Anadolu’nun kadim yemeklerinden kemikli et ve tahıldan yapılan keşkeği işaret ediyor. Kazı başkanı İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Anadolu’nun çok sevilen bir yemeği olan keşkeğe çok benziyor. Bugünkü keşkek kültürüyle bulduğumuz tencerenin şekli ile içindeki malzemeler çok benzeşiyor” dedi.



ANADOLU AŞI YA DA KEŞKEK BENZERİ YEMEK

17 yıldır süren kazılarda Pers sarayının anıtsal girişini ve mutfaklarıyla karşılaşmaları sonrası sürdürdükleri çalışmalarda çok sayıda hayvan kemiği, tahıl kalıntısı ve öğütme taşlarını bulduklarını hatırlatan Prof. Dr. Dönmez, “Yeni bulduğumuz yemek pişirme kabının içinde koyunlara ait hayvan kemikleri ve tahıl kalıntılarıyla karşılaştık. Bunun Anadolu aşı ya da keşkek benzeri bir yemeğin kalıntıları olabileceğini değerlendiriyoruz” diye konuştu.