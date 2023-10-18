Oluz Höyük’te 2 bin 500 yıllık saray yemeği bulundu

Amasya’daki Oluz Höyük kazılarında Pers dönemine ait saray mutfağında 2 bin 500 yıllık toprak tencere ile içinde kemik parçaları ve tahıl taneleri bulundu.

Oluz Höyük’te 2 bin 500 yıllık saray yemeği bulundu

Bilim insanlarını heyecanlandıran ’daki Oluz Höyük buluntuları, Anadolu’nun kadim yemeklerinden kemikli et ve tahıldan yapılan keşkeği işaret ediyor. Kazı başkanı İstanbul Üniversitesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Anadolu’nun çok sevilen bir yemeği olan keşkeğe çok benziyor. Bugünkü keşkek kültürüyle bulduğumuz tencerenin şekli ile içindeki malzemeler çok benzeşiyor” dedi.

ANADOLU AŞI YA DA KEŞKEK BENZERİ YEMEK

17 yıldır süren kazılarda Pers sarayının anıtsal girişini ve mutfaklarıyla karşılaşmaları sonrası sürdürdükleri çalışmalarda çok sayıda hayvan kemiği, tahıl kalıntısı ve öğütme taşlarını bulduklarını hatırlatan Prof. Dr. Dönmez, “Yeni bulduğumuz yemek pişirme kabının içinde koyunlara ait hayvan kemikleri ve tahıl kalıntılarıyla karşılaştık. Bunun Anadolu aşı ya da keşkek benzeri bir yemeğin kalıntıları olabileceğini değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Oluz Höyük’te 2 bin 500 yıllık saray yemeği bulundu - 1

Pişmiş topraktan yapılmış 30 santim uzunluğundaki tencerenin yaklaşık 30 kişilik bir yemeği pişirecek ölçülerde olduğunu anlatan Prof. Dr. Dönmez, “Tencere bu alanın Pers sarayının mutfağı olduğu yönündeki tahminlerimizi güçlendiriyor. Sıradan ailelerin yemek pişirme kaplarına benzemiyor” dedi.

Oluz Höyük’te 2 bin 500 yıllık saray yemeği bulundu - 2

Prof. Dr. Dönmez, 2 bin 500 yıllık Pers yolu, Anadolu’da ilk defa bulunan ateşgede ve çok sütunlu ibadethane gibi kompleksle karşılaştıkları kazıların heyecanla ilerlediğini vurguladı.

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